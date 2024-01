Petershill Partners Aktie: Die Bären zittern!

Anleger: Die Stimmung der Anleger basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Petershill diskutiert. An acht Tagen war das Stimmungsbarometer positiv, es gab keine negativen Diskussionen. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Aktuell sind es ebenfalls vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Analysteneinschätzung: Langfristig betrachtet wird die Petershill-Aktie von Analysten als "Gut" eingestuft. Insgesamt liegen vier positive Bewertungen, keine neutralen und keine negativen vor. Es gab keine Analystenupdates zu Petershill im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten liegt bei 248,25 GBP, was einer erwarteten Performance von 54,58 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.

Technische Analyse: Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs (160,6 GBP) sowohl auf der Basis der letzten 200 Handelstage als auch auf der Basis der letzten 50 Handelstage nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt. Daher wird die Aktie auf dieser Basis als "Neutral" bewertet.

Relative Strength Index: Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt eine Ausprägung von 86,36 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 38,24, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtbild, das zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.