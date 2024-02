Petershill Partners Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Weitere Suchergebnisse zu "Metallurgical":

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten Petershill 4 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen gegeben, was im Durchschnitt einer "Gut"-Bewertung entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 248,25 GBP, was einem potenziellen Anstieg um 42,84 Prozent entspricht. Aufgrund dessen erhält die Petershill-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen ebenfalls überwiegend positiv. Die Auswertung der Kommentare und Beiträge deutet darauf hin, dass die Anleger-Stimmung als "Gut" einzustufen ist.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 27,78, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 36 eine neutrale Situation, die als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Petershill-Aktie in dieser Kategorie also eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Petershill-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 294,07 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 173,8 GBP liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt einen Unterschied zum letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer negativen Bewertung führt.

Insgesamt wird die Petershill-Aktie anhand der technischen Analyse mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

