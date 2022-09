Peter Berghaus GmbH: Mobile LED-Beleuchtung für temporäre Fußgängerüberwege

Leverkusen, Deutschland (ots/PRNewswire) -In Baustellenbereichen ist der Schutz von Fußgängern immens wichtig. Daher ist auch an temporären Zebrastreifen eine Zusatzbeleuchtung notwendig. Hier bietet das mobile LED-Beleuchtungssystem von Berghaus Verkehrstechnik eine lichtstarke, flexible und sichere Lösung.Fußgänger, die an Fußgängerüberwegen die Fahrbahn queren, haben gemäß Straßenverkehrsordnung Vorrang vor dem Fahrzeugverkehr. Um Unfälle zu vermeiden, muss der Fußgänger beim Überqueren an Zebrastreifen bei Dunkelheit gut erkennbar sein. Gerade bei temporären Fußgängerüberwegen an Baustellen und bei geänderten Verkehrsführungen reicht die vorhandene Straßenbeleuchtung hierzu oft nicht aus. Den Anforderungen an Sicherheit und Verkehrssicherungspflicht wird man hier nur mit einer Zusatzbeleuchtung gerecht.Die mobile Fußgängerüberwegbeleuchtung von Berghaus besteht aus zwei lichtstarken LED-Straßenleuchten (Lichtstrom jeweils 9.800 Lumen) inklusive Steuergerät zum Betrieb an 230 V AC oder 12 V DC. Auf Wunsch kann eine sofort einsatzbereite Komplettlösung mit Aufstellvorrichtungen, 7 m-Masten inklusive Kabelüberspannung geliefert werden. Die Statik der Masten ist für LED-Beleuchtung und Kabelüberspannung in 7 m Höhe geprüftDas Steuergerät ist mit einem Dämmerungsschalter mit Zeitschaltuhr ausgestattet, welches komfortabel über Bluetooth eingestellt werden kann. Im Servicefall kann es auch über Drehschalter (An/Aus/ Automatik) bedient werden. Die mobilen Masten sind als Überspannungsgarnitur zur einfachen Überspannung von Kabeln ausgestattet. Durch ein Aufsatz-Vierkantrohr werden Höhen von 7 m erreicht. Die Kabelverbindung zur anderen Straßenseite wird über die Kabelkränze an den Mastspitzen geführt. So ergibt sich die standfeste Aufstellung bei gleichzeitiger Spannungsversorgung beider Seiten.Die LED-Straßenleuchten liefern sofort volle Leuchtkraft, ohne Verzögerung beim Einschalten. Die Lichtfarbe Normalweiß (4.000 Kelvin) ist für die Beleuchtung von Straßen und Fußgängerüberwegen ideal geeignet, da hier auch bei nebeligen Witterungssituationen alles gut und klar erkennbar ist.Melanie HempferTel.: +49 160 990 940 26Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1887056/Berghaus_Mobile_LED.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1887055/AVS_Verkehrssicherung_Logo.jpgOriginal-Content von: Peter Berghaus GmbH, übermittelt durch news aktuell