Petco Health & Wellness-Aktie: Vorsicht, fallendes Messer!

Die Petco Health & Wellness-Aktie (WKN: A2QL60) rauscht am Donnerstag im US-Handel um über -20% in die Tiefe und setzt damit ihren Abwärtstrend der letzten Wochen mit höherem Tempo fort. In den vergangenen sechs Monaten hat die Einzelhandelskette für Tierbedarf ihren Wert mehr als halbiert. Was steckt hinter dem Absturz der Aktie?