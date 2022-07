Petal Search bietet personalisierte Suche

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Petal Search bewährt sich erneut und gewinnt die iF Awards 2022 für User ExperienceTäglich werden über 3,5 Milliarden Suchanfragen (Quelle: Smart Insights) über ein breites Spektrum von Suchthemen gestellt, und bis zu 55 % der Jugendlichen nutzen alternative Suchmethoden wie die Sprachsuche. Suchmaschinen müssen also dynamisch und vielseitig sein. Um die Suchdienste weiter zu personalisieren, geht Petal Search noch einen Schritt weiter, indem es den Nutzern ermöglicht, Informationen zu entdecken, die mit ihrer Suche in Zusammenhang stehen, anstatt nur Antworten zu liefern.Petal Search hat sich zum Ziel gesetzt, sich selbst immer weiter zu verbessern, um den Nutzern einen besseren Service zu bieten, und gehört in mehr als 18 Ländern und Regionen der Welt zu den Top 3 der Suchmaschinen (Quelle: Statcounter).Petal Search gewinnt iF Award 2022In Anerkennung der Bemühungen von Petal Search, eine vernetzte Suchreise zu schaffen, die für jeden einzigartig ist, hat die Suchmaschine kürzlich den iF Award 2022 in der Disziplin User Experience (UX) gewonnen.Seit seiner Gründung im Jahr 1953 hat sich iF Design zu einem weltweiten Symbol für ausgezeichnetes Design entwickelt. Der jährlich verliehene iF DESIGN AWARD ist derzeit einer der renommiertesten Designpreise weltweit. Als Gewinner dieser Auszeichnung ist Petal Search ständig bestrebt, das Nutzererlebnis zu verbessern, indem es seine Dienste weiterentwickelt, damit jeder den Komfort einer auf ihn zugeschnittenen Suchreise genießen kann.Heutzutage werden immer mehr Informationen in einzelnen Anwendungen generiert und konsumiert, wodurch getrennte Informationsinseln entstehen. „Niemand ist eine Insel", wie ein Sprichwort sagt, und mit Petal Search ist auch keine App eine Insel. Dieser Erfolg unterstreicht das Engagement von Petal Search, bessere Verbindungen zwischen den Nutzern und den verstreuten Informationsinseln auf ihren Handys herzustellen. Petal Search wird die Nutzer weiterhin auf eine inspirierende Suchreise durch intelligente Empfehlungen und Visualisierungen mitnehmen und ihnen sofort alle gesuchten Informationen liefern.Petal Search bietet einen universellen Suchdienst an, jederzeit und überallBei der Vielzahl von Apps, die heutzutage von den Verbrauchern genutzt werden, kann es sehr mühsam sein, zwischen mehreren Apps zu wechseln, um auf seinem Handy das zu finden, wonach man sucht. Studien zeigen den Anstieg der Zero-Click-Suchen um 15 % (Quelle: SparkToro) innerhalb des letzten Jahres, was die Tatsache unterstreicht, dass die Nutzer beginnen, Ergebnisse zu erwarten, ohne dass sie zu einer dritten Website geschickt werden. Petal Search von Huawei hat dieses Problem erkannt und wurde entwickelt, um ein umfassendes Sucherlebnis zu bieten.Petal Search ermöglicht es den Verbrauchern, sowohl auf lokalen Geräten als auch online nach Ergebnissen zu suchen. Petal Search arbeitet mit über 3000 Geschäftspartnern aus verschiedenen Branchen zusammen und hat auf alles eine Antwort. Durch die Bereitstellung von Suchergebnissen an einem einzigen Ort erspart Petal Search dem Benutzer das Umschalten zwischen mehreren Seiten, um die gesuchte Information zu finden.Bei jedem Buchstaben, den der Benutzer eingibt, beginnt Petal Search, mögliche Suchergebnisse vorherzusagen und anzubieten, um sofort Antworten zu liefern. Basierend auf den Suchgewohnheiten der Nutzer, die durch den Smart Mode gesammelt werden, hat Petal Search eine bessere Vorstellung davon, was die Nutzer wollen, wonach sie online suchen und welche Websites sie normalerweise besuchen. Damit ist Petal Search in der Lage, sich selbst zu personalisieren und den Nutzern Ergebnisse zu liefern, noch bevor sie danach suchen.Wenn Sie nach einem Dienst suchen möchten - zum Beispiel um eine Tour zu buchen, Essen zu bestellen und vieles mehr - müssen Sie dafür nicht erst einzelne Apps öffnen. Stattdessen können Sie dank Petal Search alles in einer einzigen Anwendung erledigen.Darüber hinaus können die Nutzer sogar Dienste von verschiedenen Anbietern innerhalb einer einzigen App abrufen. Innerhalb von Petal Search können Nutzer die Preise mehrerer Dienstleister vergleichen. Direkt auf der Hauptsuchseite von Petal Search finden Sie Echtzeit-Wetterberichte und können sich über viele weitere Ergebnisse informieren.Petal Search hat personalisierte Empfehlungen auf KnopfdruckAngesichts der unzähligen Informationen und Produkte, die im Internet verfügbar sind, sind die Nutzer oft mit der Menge der online gefundenen Inhalte überfordert. Mit Hilfe der Suchmaschinentechnologie wurde den Nutzern jedoch eine Methode an die Hand gegeben, um Inhalte zu durchforsten und die gewünschten Ergebnisse zu erzielen.Jeder Mensch ist anders. Petal Search geht darauf ein und ist bestrebt, das Sucherlebnis auf den individuellen Benutzer zuzuschneiden.Vor der Suche macht sich Petal Search ein Bild von dem betreffenden Verbraucher, anhand seiner Gewohnheiten und seiner Interessen im Kontext seines täglichen Lebens, um auf dieser Grundlage Suchbegriffe vorherzusagen und Empfehlungen zu geben - von häufig genutzten Apps und Websites über Aufgaben, die sie gerade ausführen, bis hin zu Artikeln, die ihnen gefallen könnten.Die interaktiven, visualisierten Inhalte von Petal Search inspirierenNicht immer zählt das Ziel, sondern oft zählt auch der Weg dorthin. Petal Search liefert nicht nur maßgeschneiderte, präzise Ergebnisse, sondern nimmt die Nutzer auch mit auf eine Suchreise, die zum Forschen anregt und inspiriert.Indem Petal Search Informationen liefert, die mit den Suchanfragen des Nutzers in Zusammenhang stehen. Petal Search zeigt zum Beispiel bei der Suche nach einem Bild verwandte Produkte an und liefert Videos zu ähnlichen Themen wie den gerade gesehenen.Petal Search zeigt interaktive, visualisierte Inhalte, die die Kreativität anregen. Wenn Sie eine Fülle von Suchergebnissen angeboten bekommen, kann es mühsam sein, die benötigten Inhalte zu finden. Mit visualisierten Inhalten können sie jedoch auf einen Blick sehen, was Sie suchen.Um Petal Search herunterzuladen und zu erleben, besuchen Sie bitte: https://bit.ly/3rpGYGYFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1849284/1.jpgPressekontakt:Lingling Wang,wanglingling20@huawei.comOriginal-Content von: Petal Search, Huawei, übermittelt durch news aktuell