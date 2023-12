Pet Valu Holdings Aktie: Wohin geht die Reise?

Der Relative Strength Index (RSI) für Pet Valu liegt bei 42,49, was darauf hindeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird und daher als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 40, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass der GD200 bei 29,69 CAD liegt, während der Kurs der Aktie bei 28,78 CAD um -3,07 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Daher wird die Pet Valu derzeit als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 26,86 CAD, was einer Abweichung von +7,15 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert klassifiziert. Insgesamt erhält die Pet Valu daher in dieser Kategorie das Rating "Gut".

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes zeigt die Aktie eine durchschnittliche Aktivität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, war in den letzten zwei Wochen besonders positiv für Pet Valu. Das Stimmungsbarometer zeigt in die positive Richtung und auch während der vergangenen ein, zwei Tage waren es überwiegend positive Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält Pet Valu auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.