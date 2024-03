PetVivo Holdings Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

In den letzten beiden Wochen wurden in den sozialen Medien über Petvivo hauptsächlich positive Diskussionen geführt, was zu einer "Gut"-Einschätzung führte. Das Anleger-Sentiment basiert auf diesen Diskussionen und Interaktionen der Marktteilnehmer. Es wurde an zehn Tagen positiv bewertet, während keine negativen Diskussionen aufgezeichnet wurden. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Themen, die die Anleger interessierten, überwiegend positiv.

Die technische Analyse ergab jedoch ein anderes Bild. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Petvivo-Aktie der letzten 200 Handelstage liegt bei 1,55 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1,04 USD lag, was einem Unterschied von -32,9 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,18 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-11,86 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Somit wird die Petvivo-Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine Ausprägung von 58,82, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 62,78, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Gesamtbild, das zu einem Rating "Neutral" führt.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so konnte in den letzten Wochen eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, weshalb diese mit "Neutral" bewertet wird. Zusammenfassend erhält Petvivo daher insgesamt ein "Schlecht"-Rating basierend auf dem aktuellen Stimmungsbild.