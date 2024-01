PetVivo Holdings Aktie: Was für eine Niederlage!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Petvivo eingestellt waren. In den letzten sechs Tagen drehte sich die Diskussion hauptsächlich um positive Themen, ohne dass negative Aspekte erwähnt wurden. An fünf Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vorwiegend neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Petvivo daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Petvivo-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 1,92 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 1,06 USD liegt daher deutlich darunter, mit einem Unterschied von -44,79 Prozent. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 1,07 USD, was einer ähnlichen Höhe (-0,93 Prozent) entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend wird die Petvivo-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In den letzten Wochen konnte eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes in Bezug auf Petvivo festgestellt werden. Negative Auffälligkeiten in der Diskussion in den sozialen Medien führten zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen, was ebenfalls mit "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält Petvivo daher in dieser Kategorie ein "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) für Petvivo liegt bei 26,32, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, mit einem Berechnungszeitraum von 25 Tagen, liegt bei 36 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Petvivo daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".