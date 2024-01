PetMed Express Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Der Relative Strength Index (RSI) für die Petmed Express liegt bei 53,09 und zeigt somit an, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 44, was ebenfalls auf eine "Neutral" Situation hindeutet.

In Bezug auf die Dividende liegt Petmed Express mit einer Dividende von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Internet & Katalog Einzelhandel (3,38 %) niedriger, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 702,5 liegt über dem Branchendurchschnitt (1777 Prozent), was darauf hindeutet, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht überbewertet ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Petmed Express diskutiert wurde. In den letzten ein, zwei Tagen überwiegen jedoch die negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Insgesamt erhält Petmed Express somit eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.