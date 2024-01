PetMed Express Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An 12 Tagen überwogen die positiven Themen in den Diskussionen, während an einem Tag die negative Kommunikation dominierte. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkt positive Gespräche über das Unternehmen Petmed Express. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" im Anleger-Sentiment.

Die Analysten haben die Aktie von Petmed Express im letzten Jahr insgesamt mit einer positiven Einschätzung von "Gut" (1 Mal), "Neutral" (0 Mal) und "Schlecht" (1 Mal) bewertet. Daraus ergibt sich langfristig eine "Neutral"-Einstufung. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen von Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 18,5 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 156,94 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung der Aktie als "Gut".

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Petmed Express aktuell überkauft ist, mit einem Wert von 72,86 für den 7-Tage-Zeitraum. Daher wird diese Situation als "Schlecht" eingestuft. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 51, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Einstufung auf dieser Basis als "Neutral" betrachtet. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinschätzung des RSI als "Schlecht".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Petmed Express liegt bei einem Wert von 702, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 36,86 hoch ist. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie von Petmed Express daher überbewertet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Grundlage.

