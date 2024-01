PetMed Express Aktie: Aus und vorbei!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Petmed Express-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 72, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 57,58, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Petmed Express.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Mit einem Wert von 702,5 ist Petmed Express deutlich teurer als der Branchendurchschnitt und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 37,38, was einen Abstand von 1779 Prozent ergibt und somit zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend schlechter wurde, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Rating, da die Anleger in etwa gleichem Maße wie gewöhnlich über das Unternehmen diskutierten. Insgesamt erhält die Petmed Express-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Faktor für die Einschätzung einer Aktie. Zwar wurden überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht, in den letzten Tagen wurde jedoch vermehrt über negative Themen rund um Petmed Express diskutiert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich somit insgesamt die Bewertung "Neutral" bei der Analyse der Anleger-Stimmung.