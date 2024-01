PetIQ Aktie: Das liegt auf Eis

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, wobei an fünf Tagen positive Themen dominierend waren und an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Allerdings wurde in den letzten Tagen verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Petiq diskutiert. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" und das Anleger-Sentiment wird dementsprechend als "Neutral" eingeschätzt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Petiq auf 7-Tage-Basis liegt aktuell bei 100 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark und zeigt, dass Petiq auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird die Aktie für den 25-Tage-RSI mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Petiq derzeit einen Wert von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 89,56 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Petiq in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 99,06 Prozent erzielt, was deutlich über dem Durchschnitt von 35,96 Prozent in der "Gesundheitsdienstleister"-Branche liegt. Diese starke Performance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.