PetIQ Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Petiq, die im Segment "Gesundheitspflege-Vertreiber" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 17.08.2022, 19:24 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ GS mit 15.05 USD.

Nach einem bewährten Schema haben wir Petiq auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 665,45. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Petiq zahlt die Börse 665,45 Euro. Dies sind 633 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Gesundheitsdienstleister" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 90,74. Aus diesem Grund ist der Titel überbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Sell" eingestuft.

2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 3 Analystenbewertungen für die Petiq-Aktie abgegeben. Davon waren 3 Bewertungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Petiq-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Petiq vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 31,67 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 109,3 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (15,13 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Petiq somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

3. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Petiq konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Hold". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Petiq auf dieser Stufe daher eine "Sell"-Rating.

Sollten PetIQ Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich PetIQ jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen PetIQ-Analyse.

PetIQ: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...