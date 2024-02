PetIQ Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Petiq liegt bei 26, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 101,18 für Gesundheitsdienstleister unterdurchschnittlich ist. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf Stimmung und Kommunikationsfrequenz gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Petiq. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Petiq in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Petiq liegt derzeit bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 90,94 % für Gesundheitsdienstleister. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Petiq-Aktie liegt bei 42, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Dies gilt auch für den RSI auf 25-Tage-Basis, der bei 51,14 liegt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Petiq.