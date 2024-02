Peruvian Metals Aktie: Das liegt auf Eis

Das kanadische Bergbauunternehmen Peruvian Metals wird derzeit positiv bewertet, basierend auf verschiedenen Kriterien. Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie mit 24,87 unter dem Branchendurchschnitt liegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie als preisgünstig angesehen werden kann. Dies führt zu einer positiven fundamentalen Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Peruvian Metals ist ebenfalls überwiegend positiv. Diskussionen in den sozialen Medien und Foren deuten darauf hin, dass in den letzten Wochen hauptsächlich positive Themen im Mittelpunkt standen. Dies führt zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Anleger-Stimmung, was die Aktie weiterhin positiv bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Peruvian Metals-Aktie sowohl für die letzten 200 Handelstage als auch für die letzten 50 Handelstage nahe dem Durchschnitt liegt, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Jedoch schüttet Peruvian Metals im Vergleich zur Branche Metalle und Bergbau eine niedrigere Dividendenrendite aus, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Dividendenrendite beträgt 0 % im Vergleich zum branchenüblichen Durchschnitt von 3,45 %.

Insgesamt erhält die Peruvian Metals-Aktie daher gemischte Bewertungen basierend auf den verschiedenen Kriterien. Während sie in der fundamentalen Analyse gut abschneidet, zeigen die technische Analyse und die Dividendenrendite gemischte Ergebnisse. Anleger sollten daher alle Aspekte sorgfältig berücksichtigen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.