Peruvian Metals Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Der Aktienkurs von Peruvian Metals hat im letzten Jahr eine Rendite von -12,5 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Überperformance von 9,03 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -21,53 Prozent, wobei Peruvian Metals aktuell 9,03 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Peruvian Metals liegt derzeit bei 24, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Metalle und Bergbau" (KGV von 329,71) unter dem Durchschnitt liegt. Nach fundamentaler Analyse wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Peruvian Metals mit 0 Prozent 3,5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Da die Branche "Metalle und Bergbau" eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3 Prozent aufweist, wird die Aktie als eher unrentables Investment betrachtet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Peruvian Metals wurden ebenfalls untersucht. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktivität in Beiträgen und Diskussionen zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Peruvian Metals bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".