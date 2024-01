Perusahaan Gasegara Persero Aktie: Das hat Gewicht!

Perusahaan Gas Negara Pt schüttet derzeit höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Gasversorgungsunternehmen. Mit 9,75 % im Vergleich zu 5,54 % liegt der Unterschied bei 4,22 Prozentpunkten. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Perusahaan Gas Negara Pt-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 0,07 EUR lag, während der aktuelle Kurs bei 0,065 EUR liegt, was einer Abweichung von -7,14 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung für das GD200. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt aktuell 0,06 EUR, was einem Anstieg von +8,33 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis und insgesamt zu einem "Neutral"-Rating für das Unternehmen in der einfachen Charttechnik.

Im Bereich der Fundamentalanalyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 7,72. Dies bedeutet, dass die Börse 7,72 Euro für jeden Euro Gewinn von Perusahaan Gas Negara Pt zahlt. Im Vergleich dazu werden für vergleichbare Werte in der Branche durchschnittlich 211 Euro gezahlt, was einer Unterbewertung des Titels entspricht. Auf Grundlage des KGV erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Perusahaan Gas Negara Pt-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 35) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 45,9) führen zu einer "Neutral"-Einstufung des Wertpapiers. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating für Perusahaan Gas Negara Pt.

