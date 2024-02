Perusahaan Gasegara Persero Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Perusahaan Gas Negara Tbk":

Die Perusahaan Gas Negara Pt-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,07 EUR für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,065 EUR, was einem Rückgang von 7,14 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Zusätzlich zum 200-Tage-Durchschnitt wird auch der 50-Tage-Durchschnitt analysiert, der derzeit bei 0,06 EUR liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um 8,33 Prozent darüber liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis führt. Insgesamt erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Perusahaan Gas Negara Pt liegt derzeit bei 50 Punkten, was auf ein neutrales Signal hindeutet. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 50 keine überkaufte oder überverkaufte Situation an. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für beide RSI-Werte.

In Bezug auf die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite für Perusahaan Gas Negara Pt beträgt derzeit 13,58 Prozent, was über dem Mittelwert von 6,99 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.

Insgesamt erhält die Perusahaan Gas Negara Pt-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der technischen Analyse, dem RSI, dem Sentiment und der Dividendenrendite.