Perusahaan Gasegara Persero Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Weitere Suchergebnisse zu "Perusahaan Gas Negara Tbk":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Perusahaan Gas Negara Pt-Aktie beträgt aktuell 100, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Internet die übliche Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Daher erhält Perusahaan Gas Negara Pt für diese Faktoren die Einschätzung "Neutral".

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Perusahaan Gas Negara Pt bei 7,95, was unter dem Branchendurchschnitt von 96 Prozent liegt. Somit wird die Aktie als unterbewertet eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Aktie auf 0,07 EUR, während der aktuelle Kurs bei 0,065 EUR liegt. Die Aktie befindet sich -7,14 Prozent unter dem GD200, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,06 EUR, wodurch die Aktie mit +8,33 Prozent Abstand aus dieser Sicht als "Gut" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtnote von "Neutral".