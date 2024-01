Perusahaan Gasegara Persero Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Perusahaan Gas Negara Tbk":

Das Internet hat einen erheblichen Einfluss auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien. Die Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können zu neuen Einschätzungen über Aktien führen. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde bei Perusahaan Gas Negara Pt eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in letzter Zeit kaum verändert, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt die Aktie von Perusahaan Gas Negara Pt als unterbewertet. Das KGV liegt mit 7,72 insgesamt 96 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Gasversorgungsunternehmen". Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In Bezug auf Dividenden schüttet Perusahaan Gas Negara Pt eine Dividendenrendite von 9,75 % aus, was 4,23 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung von "Gut" in Bezug auf die Dividende.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Perusahaan Gas Negara Pt-Aktie liegt bei 36, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis liegt bei 45,3 und führt ebenfalls zu einer neutralen Einstufung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Perusahaan Gas Negara Pt.