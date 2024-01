Perusahaan Gasegara Persero Aktie: So könnte es weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Perusahaan Gas Negara Tbk":

In den letzten Wochen hat sich die Kommunikation über Perusahaan Gas Negara Pt in den sozialen Medien nicht signifikant verändert. Es gab keine klare Verschiebung hin zu überwiegend positiven oder negativen Diskussionen. Aus diesem Grund erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie gibt Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf Perusahaan Gas Negara Pt wurde in letzter Zeit nur unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als üblich, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

In technischer Hinsicht steht der Kurs der Perusahaan Gas Negara Pt derzeit bei 0,065 EUR und liegt damit +8,33 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -7,14 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und dient als guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Perusahaan Gas Negara Pt-Aktie liegt bei 38 und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (45,9) ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Perusahaan Gas Negara Pt.

Die Diskussionen über Perusahaan Gas Negara Pt in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es gab in den letzten Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Perusahaan Gas Negara Pt in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.

