Perusahaan Gasegara Persero Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Perusahaan Gas Negara Pt liegt bei 7, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 202,32 für Gasversorgungsunternehmen unter dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser fundamentalen Kennzahl wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Perusahaan Gas Negara Pt diskutiert, mit drei grünen Tagen im Stimmungsbarometer und keinen negativen Diskussionen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen positiven Themen, wodurch die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Insgesamt wird die Aktie auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Perusahaan Gas Negara Pt liegt bei 50, was als neutral betrachtet wird. Dies gilt sowohl für den 7-Tage-RSI als auch den 25-Tage-RSI, wodurch die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Die Stimmung und Diskussionen im Internet ergeben ein langfristiges Stimmungsbild von neutraler Aktivität und kaum Veränderungen. Somit wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

Insgesamt wird die Aktie von Perusahaan Gas Negara Pt aufgrund fundamentaler, Anleger- und technischer Kriterien als "Neutral" bis "Gut" eingestuft.