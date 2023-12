Perusahaan Gasegara Persero Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Weitere Suchergebnisse zu "Perusahaan Gas Negara Tbk":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Perusahaan Gas Negara Pt liegt mit 7,72 deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 209 für Gasversorgungsunternehmen. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGVs wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher eine positive Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Perusahaan Gas Negara Pt wird als neutral eingestuft. In den sozialen Medien gab es in letzter Zeit weder besonders positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen, was zu dieser neutralen Einschätzung geführt hat.

Auch hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz blieben unverändert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als neutral führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Perusahaan Gas Negara Pt-Aktie liegt sowohl auf 7-Tage-Basis (40) als auch auf 25-Tage-Basis (51,06) im neutralen Bereich. Somit wird die Aktie aufgrund des RSI ebenfalls als neutral bewertet.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung der Aktie von Perusahaan Gas Negara Pt auf der Grundlage des KGVs, des Anleger-Sentiments, des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien sowie des Relative Strength Index.