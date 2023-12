Persta Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Die technische Analyse der Jx Energy-Aktie zeigt eine gemischte Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weist eine Abweichung von -10,71 Prozent auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz um Jx Energy zeigen eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Aktie hat eine übliche Aktivität im Netz hervorgebracht, was auf eine neutrale Diskussionsintensität hinweist.

In Bezug auf fundamentale Kriterien hat Jx Energy ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" unter dem Durchschnitt liegt. Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Jx Energy damit unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Weder positive noch negative Ausschläge wurden verzeichnet, und in den vergangenen ein bis zwei Tagen wurde weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Jx Energy diskutiert. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich damit für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.