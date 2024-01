Persta Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, basierend auf seinen Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und dient der technischen Analyse. Bei Jx Energy wurde der RSI sowohl für die letzten 7 Tage als auch auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 92,31 Punkten, was bedeutet, dass die Jx Energy-Aktie als überkauft eingestuft wird und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 neutral, da Jx Energy weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger im Hinblick auf Jx Energy in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral, basierend auf Auswertungen der letzten zwei Wochen. Es gab weder positive noch negative Themen, die die Diskussionen dominierten, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität in Bezug auf Jx Energy ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Ebenso wurde keine bedeutende Veränderung in der Diskussionsintensität festgestellt, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen, was eine Abweichung von -11,48 Prozent ergibt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt eine ähnliche Höhe wie der letzte Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Jx Energy daher in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.