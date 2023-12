Persta Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Die Aktie von Jx Energy wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,91 bewertet, was 59 Prozent niedriger ist als der Durchschnitt der Unternehmen in der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" mit einem KGV von 12,07. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, was aus fundamentaler Sicht als positiv zu bewerten ist.

In den letzten 12 Monaten hat die Aktie von Jx Energy eine Performance von -39,79 Prozent erzielt, während ähnliche Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt um -10,43 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet, dass Jx Energy im Branchenvergleich um 29,36 Prozent schlechter abschneidet. Auch im Sektor "Energie" liegt die Rendite von Jx Energy mit -29,36 Prozent unter dem Durchschnitt von -10,43 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Jx Energy mit 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 8,94 %. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Jx Energy-Aktie beträgt derzeit 7, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt mit 5,88 im überverkauften Bereich, was zu einer weiteren positiven Bewertung der Aktie führt.

Zusammenfassend erhält die Aktie von Jx Energy aufgrund der fundamentalen Analyse und der technischen Indikatoren insgesamt ein "Gut"-Rating.