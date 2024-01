Persta Aktie: Alles völlig egal!

Der Aktienkurs von Jx Energy hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -45,91 Prozent verzeichnet, was mehr als 40 Prozent niedriger ist als der Durchschnitt der "Energie"-Branche. Auch im Vergleich zur "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche liegt die Rendite mit 39,94 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine Abweichung von -11,48 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im Gegensatz dazu liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe wie der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Jx Energy-Aktie derzeit überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auf der 25-Tage-Basis ist das Wertpapier jedoch weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität führt zu einem "Neutral"-Rating, da es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab und die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen durchschnittlich war.

Insgesamt erhält die Jx Energy-Aktie daher ein "Neutral"-Rating basierend auf verschiedenen Analyseaspekten.