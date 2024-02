Personas Social Aktie: Grund zur Freude?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Personas Social heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass Personas Social weder überkauft noch überverkauft ist. Das Wertpapier erhält somit eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls, dass Personas Social weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält das Personas Social-Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Für die Personas Social-Aktie beträgt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage aktuell 0,07 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,06 CAD liegt, was einer Abweichung von -14,29 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Personas Social somit eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 0,06 CAD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. In Summe wird Personas Social auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit einer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Personas Social in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb Personas Social dafür ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Personas Social wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.