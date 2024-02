Personalis Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 2 Analysten Bewertungen für die Personalis-Aktie abgegeben. Alle 2 Bewertungen waren "Gut", während keine als "Neutral" oder "Schlecht" eingestuft wurden. Somit ergibt sich ein Gesamtrating von "Gut" für die Personalis-Aktie. Es gab keine Analystenupdates zu Personalis im letzten Monat. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten beträgt 9 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 571,64 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs (1,34 USD) bedeutet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Personalis liegt bei 43,59, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird dies als "Neutral" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 68, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, und in den letzten zwei Wochen wurde über Personalis besonders positiv diskutiert. An fünf Tagen überwog die positive Kommunikation, während an zwei Tagen die negative überwog. Auch aktuell dominieren positive Themen die Diskussionen, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von Personalis bei 1,34 USD und damit -15,72 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -20,24 Prozent, was ebenfalls eine Gesamtbewertung von "Schlecht" ergibt. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" eingestuft.