Personalberatung Montalbetti Partners verlässt das Signium Netzwerk und wird eigenständig

Frankfurt am Main (ots) -- Spezialisten für Beratungsunternehmen und Finanzdienstleister wollen Wachstum beschleunigen- Büros in Frankfurt, München und Hamburg- Ganzheitlicher Beratungsansatz für sichere und nachhaltige PersonalauswahlDer Frankfurter Personalberater Aleksander Montalbetti und weitere erfahrene Berater wie Beate Stelzer, Martin Fahnauer und Martin Halstrick verlassen Signium International und gehen als Montalbetti Partners GmbH eigene Wege. Die auf Beratungsunternehmen und Finanzdienstleister spezialisierte Gesellschaft eröffnet diesen Monat neben dem Hauptsitz Frankfurt weitere Büros in München und Hamburg.Das 10-köpfige Team aus ehemaligen Unternehmensberatern und Bank-Führungskräften ist im Markt bestens vernetzt. So besetzt es etwa Partnerpositionen für einen Großteil der globalen Top 10 Strategie- und Managementberatungen und baut komplette Practices auf. Die Financial-Services-Spezialisten bei Montalbetti Partners beraten Banken, Versicherungen, Immobilienunternehmen und Investmenthäuser bei der Auswahl von Führungskräften. Von dem Zugang zu Top-Talenten der Strategieberatungen und der Finanzszene profitieren auch Konzerne, Mittelständler und Start-ups aus anderen Branchen: Hier besetzt Montalbetti Partners Schlüsselpositionen für Strategie/M&A, Digitalisierung und Finance."Unsere Fokussierung auf Beratung und Finanzen hat sich in den letzten Jahren als außerordentlich erfolgreich erwiesen. Nun ist es Zeit für den nächsten Entwicklungsschritt: Wir werden unser Wachstum als hochkarätige und spezialisierte Personalberatung weiter beschleunigen und unser fokussiertes Angebot weiter ausbauen," sagte Aleksander Montalbetti, Geschäftsführer von Montalbetti Partners. Neben dem Executive Search setzen er und sein Team nun auch verstärkt auf die Beratung bei Auditierung, Onboarding und Coaching von Führungskräften. Zudem unterstützen sie bei Fragen zur Organisation und Vergütung: "Wir verfolgen einen ganzheitlichen Beratungsansatz, der eine sichere und nachhaltige Personalauswahl und Performance sicherstellt", so Martin Halstrick, der auf Leadership Advisory fokussierte Berater."Wir suchen für unsere Kunden die Führungskräfte, die Herausforderungen mit Kompetenz und dem Mut zur Veränderung begegnen und die Unternehmen erfolgreich auf Zukunfts- und Wachstumskurs bringen", erklärt Beate Stelzer und fügte hinzu: "Genau diesen Ansatz verfolgen wir auch bei Montalbetti Partners: Eine progressive Kultur mit unternehmerischen Beteiligungsmöglichkeiten."Die Montalbetti Partners-Berater wurden in den vergangenen Jahren mehrfach in Fachmedien als führende Personalberater für Unternehmensberatungen und Finanzdienstleister ausgezeichnet und werden das Kundenportfolio auch nach der Ausgründung weiter betreuen. Geführt wird das Team unverändert von den erfahrenen Beratern Aleksander Montalbetti, Beate Stelzer, Martin Fahnauer, Martin Halstrick und Niklas Ludwig.Über Montalbetti Partners:Montalbetti Partners ist eine Executive Search Personalberatung, spezialisiert auf Beratungshäuser, Finanzdienstleister sowie auf wachstumsorientierte Unternehmen.Montalbetti Partners unterstützt führende Consulting-Unternehmen bei der Besetzung von Partnern und deren Teams. Finanzdienstleister werden umfangreich bei der Suche- und Auswahl von C-Level-Führungskräften, Direktoren und VP's beraten. Konzerne, Mittelständler und Start-ups aus diversen anderen Branchen profitieren vom Zugang des Headhunters zu den Talenten in den Beratungshäusern und in der Finanzszene. Neben Executive Search bietet Montalbetti Partners Beratungsleistungen rundum Auditierung, Onboarding und Coaching von Führungskräften.Die Personalberatung hat ihren Hauptsitz in Frankfurt und Büros in München und Hamburg.Weitere Informationen finden Sie unter www.montalbetti.comPressekontakt:Markus BreidensteinTelefon: +49 69 2400 4730E-Mail: m.breidenstein@breidensteinkrueger.comOriginal-Content von: Montalbetti Partners, übermittelt durch news aktuell