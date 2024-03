Personal Aktie: Anleger aufgepasst!

Die Stimmung unter den Anlegern für die Aktie von Personal ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Dies spiegelt sich in den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen wider, die für eine zusätzliche Bewertung herangezogen wurden. Dabei wurden vor allem positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu der Gesamteinschätzung "Gut" führte.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktienkurse von Personal innerhalb der letzten 7 Tage keine überkauften oder überverkauften Situationen aufweisen. Der RSI liegt bei 44,44, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, steht bei 48 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich hat Personal in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20,14 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Versicherung"-Branche im Durchschnitt um 2,84 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Unterperformance von -22,97 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -4,57 Prozent hatte, lag Personal 15,57 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Personal bei 178,92 GBP liegt, während der aktuelle Kurs bei 164,5 GBP liegt. Dies führt zu einer Distanz von -8,06 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 172,14 GBP, was einer Distanz von -4,44 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" für die Aktie von Personal.