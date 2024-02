Personal Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Die technische Analyse zeigt, dass Personal derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 183,74 GBP, während der Aktienkurs bei 166,5 GBP um -9,38 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 174,61 GBP, was einer Abweichung von -4,64 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet, was insgesamt zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividende weist Personal eine Dividendenrendite von 6,11 % auf, was 1,29 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 4,82 %. Dadurch wird die Aktie mit "Gut" eingestuft.

Im fundamentalen Bereich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Personal bei 39,28, was über dem Branchendurchschnitt von 15,75 liegt. Dies führt zu einer Überbewertung der Aktie und einer "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 53,85 Punkten, was bedeutet, dass Personal weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 liegt bei 67,39, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammen ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für das Personal-Wertpapier in diesem Abschnitt.