Persistent wird in der PEAK Matrix®-Bewertung 2023 der Everest Group als führender Anbieter von Software-Produktentwicklungsdiensten genannt

Pune, Indien, und Santa Clara, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Weitere Anerkennung als Leader in den Kategorien BFSI und GesundheitswesenPersistent Systems (https://www.persistent.com/) (BSE: Persistent) (NSE: Persistent), ein globaler Digital-Engineering-Anbieter, wurde als führend in der Bewertung Software Product Engineering Services Peak Matrix® 2023® der Everest Group (https://www.persistent.com/awards-and-recognitions/persistent-recognized-as-a-leader-in-everest-groups-software-product-engineering-services-peak-matrix-2023/) genannt.Persistent fördert Co-Innovation mit einem Schwerpunkt auf der Entwicklung neuer Produkte für die führenden digitalen Unternehmen von heute. Seine Engineering-Services für Software-Produkte reichen über alle Phasen des Produktlebenszyklus hinweg, um die Softwareentwicklung und Initiativen zur Unternehmensmodernisierung zu beschleunigen, die das digitale Produkterlebnis des Kunden transformieren.In ihrer vierten Ausgabe evaluiert die Bewertung Software Product Engineering PEAK Matrix® der Everest Group die Fähigkeiten und die Marktauswirkungen von 33 Serviceanbietern für Software-Engineering-Services insgesamt und in fünf Vertikalen: Banking, Finanzdienstleistungen und Versicherung (BFSI), Gesundheitswesen, Unabhängige Softwareanbieter (Independent Software Vendors, ISVs), Medien und Unterhaltung sowie Einzelhandel. Sie bietet eine objektive, datengestützte Bewertung von Dienstleistern basierend auf ihrer Gesamtvision und ihren Fähigkeiten sowie Marktauswirkungen über verschiedene globale Dienstleistungsmärkte hinweg und klassifiziert sie in drei Kategorien: führende Unternehmen, maßgebliche Herausforderer und aufstrebende Unternehmen.Persistant stach aus folgenden Gründen hervor:- starkes IP-Portfolio in Horizontalen wie Cloud-Engineering, Analytik und UI/UX bis hin zu Vertikalen wie BFSI und Gesundheitswesen.- Wachstum, ermöglicht durch ein verstärktes Engagement mit bestehenden Kunden aus wichtigen Vertikalen.- von Kunden anerkannte solide Talent-Management-Praktiken, Flexibilität bei der Preisgestaltung und Ressourcen-Allokation.- verbesserte Fähigkeiten bei Cloud-Engineering durch die Übernahme von Unternehmen wie MediaAgility und Data Glove.Rahul Shrivastava, Senior Vice President, Hi-Tech und ISV, von Persistent: „Software steht heute im Mittelpunkt jedes Unternehmens und macht es für Unternehmen unerlässlich, Zugang zu Fachwissen im Bereich Software-Engineering zu haben. Wir nutzen unsere Produkt-Engineering-DNA, um Lösungen für die Unternehmensmodernisierung der nächsten Generation zu liefern und mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten, um die digitale Transformation branchenübergreifend voranzubringen. Diese Anerkennung durch die Everest Group ist eine deutliche Bestätigung unserer Arbeit in diesem Bereich."Akshat Vaid, Vice President, Engineering Services Research, bei der Everest Group: „Persistent hat seine Rolle im Markt für Engineering-Services für Software-Produkte in den letzten Jahren erheblich gesteigert. Dies spiegelt sich deutlich in seinem Aufstieg zu einem Leader in der Bewertung Software Product Engineering Services PEAK Matrix® 2023 der Everest Group wider. Einer der wichtigsten Treiber für den Erfolg war die Fähigkeit, für Kunden aus den Bereichen BFSI und Gesundheitswesen softwaregesteuerte Transformationsfähigkeiten nutzbar zu machen. Das Unternehmen hat eine Führungsrolle im Bereich Cloud-Engineering gezeigt und mit der Übernahme von MediaAgility und Data Glove seine Fähigkeiten in diesem Bereich weiter gestärkt. Die Kunden schätzen die starken Projektmanagement-Fähigkeiten, die flexiblen Geschäftsmodelle und guten Talent-Management-Maßnahmen von Persistent, die den Abgang von erfolgskritischen Managern und Entwicklern begrenzen."Informationen zu PersistentMit mehr als 22.500 Mitarbeitern in 18 Ländern ist Persistent Systems (BSE & NSE: PERSISTENT) ein globales Dienstleistungs- und Lösungsunternehmen, das Digital Engineering und Unternehmensmodernisierung anbietet. Wir arbeiten mit den führenden Unternehmen der Branche zusammen, darunter 14 der 30 innovativsten Unternehmen, die von BCG identifiziert wurden, 80 % der größten Banken in den USA und Indien sowie zahlreiche Innovatoren in den Bereichen Gesundheitswesen und Software-Ökosysteme. Als Teilnehmer des Global Compact der Vereinten Nationen hat sich Persistent dazu verpflichtet, seine Strategien und Geschäftsabläufe an den universellen Grundsätzen zu Menschenrechten, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung auszurichten und Maßnahmen zu ergreifen, die gesellschaftliche Ziele fördern. www.persistent.com

Zukunftsgerichtete Aussagen und Warnhinweise

Für Risiken und Unsicherheiten in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen besuchen Sie bitte persistent.com/FLCS