Persistent gibt ein weiteres Quartal kontinuierlichen Wachstums mit einem Umsatzanstieg von 32,8 % bekannt

Santa Clara, Kalifornien, und Pune, Indien (ots/PRNewswire) -Meldet ein Gewinnwachstum nach Steuern um 34,9 % gegenüber dem Vorjahr und gibt eine Zwischendividende von 28 INR pro Aktie bekanntZusammenfassung der NachrichtenPersistent Systems (https://www.persistent.com/) (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) gab heute die geprüften Finanzergebnisse des Unternehmens für das am 31. Dezember 2022 zu Ende gegangene Quartal bekannt, die vom Vorstand genehmigt wurden.Konsolidierte Finanzkennzahlen für das Quartal zum 31. Dezember 2022Q3FY23 Marge % Q-o-Q-Wachstum Y-o-Y-WachstumEinnahmen (Mio. 264,35 3,4 % 32,8 %US-Dollar)Einnahmen (Mio. INR) 21.693.68 5,9 % 45,4 %EBITDA (Mio. INR) 4.015,55 18,5 % 9,1 % 59,9 %PBT (Mio. INR)* 3.227,88 14,9 % 9,2 % 36,5 %PAT (Mio. INR)* 2.379,54 11,0 % 8,2 % 34,9 %*nach Aufhebung derExportprämieDer Verwaltungsrat kündigte für das Geschäftsjahr 2022-2023 eine Zwischendividende in Höhe von 28 INR pro Aktie auf den Nennwert von jeweils 10 INR an.Sandeep Kalra, Chief Executive Officer und Executive Director von Persistent: „Wir freuen uns, das 11. aufeinanderfolgende Quartal des Umsatzwachstums bekannt geben zu können, das durch unsere kontinuierlichen Investitionen in innovative Technologien und unser differenziertes Fachwissen in der digitalen Technik vorangetrieben wird. In diesem dynamischen makroökonomischen Umfeld arbeiten wir eng mit unseren Kunden und dem Partner-Ökosystem zusammen, um Wettbewerbsvorteile zu schaffen und den Unternehmenswert zu steigern. Infolgedessen haben wir mehrere große Abschlüsse in verschiedenen Branchen und Dienstleistungsbereichen gewonnen und ein sequenzielles Wachstum von 20 % beim Gesamtauftragswert (Total Contract Value, TCV) erzielt.Darüber hinaus haben wir mehrere Analysten- und Berater-Auszeichnungen erhalten, die uns als führend einstufen, darunter in der PEAK Matrix® für Software Product Engineering Services der Everest Group, dem Bericht Zinnov Zones Engineering Research & Development Services 2022 und dem ISG Provider Lens™ Next-Gen ADM Services U.S. 2022."3. Quartal FY23: Kundengewinne und ErgebnisseDer Auftragseingang für das Quartal, das am 31. Dezember 2022 endete, belief sich auf 440,2 Mio. US-Dollar im Gesamtauftragswert (TCV) und auf 326,3 Mio. US-Dollar im Jahresauftragswert (Annual Contract Value, ACV).Zu den wichtigsten Erfolgen in diesem Quartal gehören:Software, Hi-Tech und neu entstehende Branchen- Einrichtung eines dedizierten globalen Technologiezentrums zur Optimierung der Betriebskosten für eines der größten E-Commerce-Unternehmen- Unterstützung der Softwaremigration und Einrichtung von IT-Betriebsprozessen für einen kürzlich erworbenen Anbieter von Vorteilsverwaltungssoftware- Bereitstellung einer umfassenden Produktentwicklung in der Virtualisierungsdomäne für ein kanadisches Software-UnternehmenBankwesen, Finanzdienstleistungen und Versicherungen- Umwandlung der veralteten Scheckplattform und Ermöglichung der Cloud-Einsatzfähigkeit, um das Unternehmen für eine der größten US-Banken zukunftssicher zu machen- Modernisierung bestehender Anwendungen zur Verbesserung des Kundenerlebnisses und Skalierung des Geschäftswachstums für eine der führenden Banken- Bereitstellung von Unterstützung für die Entwicklung von Personal-Anwendungen, um neue Funktionen für Dienstleistungserbringer von Gehaltsabrechnungen zu entwickeln und bestehende auszubauenGesundheitswesen und Biowissenschaften- Den Weg der Cloud-Migration zu ermöglichen und Prozesse zu automatisieren, um Komplexität und betriebliche Herausforderungen für ein Gesundheitstechnologieunternehmen zu reduzieren- Nutzung des Fachwissens zur Unternehmensintegration, um die Qualität und die Bereitstellung von Dienstleistungen für Geschäftsanwender für ein multinationales Medizinprodukte- und Gesundheitsunternehmen zu verbessern- Modernisierung des Technologiestapels, um den Betrieb zu optimieren und den Kundenservice für einen Anbieter von Laborausrüstung zu verbessernAuszeichnungen und Anerkennungen- Persistent als führender Anbieter in der PEAK Matrix® für Software Product Engineering Services der Everest Group, BFSI und im Gesundheitswesen anerkannt (https://www.persistent.com/awards-and-recognitions/persistent-recognized-as-a-leader-in-everest-groups-software-product-engineering-services-peak-matrix-2023/)- Persistent markiert ein Jahrzehnt als führendes Unternehmen im Bereich Zinnov Zones Engineering Research and Development Services Ratings (https://www.persistent.com/awards-and-recognitions/persistent-marks-a-decade-as-a-leader-in-zinnov-zones-engineering-research-and-development-services-ratings/)- Persistent gewann den Appian APJ Innovation Award 2022 (https://www.aap.com.au/aapreleases/cision20221026ae14994/)- Persistent erhielt zwei Auszeichnungen bei den prestigeträchtigen 25. Annual Marketing Excellence Awards von Momentum ITSMA (https://momentumitsma.com/winners/)- Persistent wurde zum Leader in Agile Application Development Projects beim ISG Provider Lens™ Next-Gen ADM Services U.S. 2022 (https://www.persistent.com/awards-and-recognitions/persistent-named-a-leader-in-agile-application-development-projects-in-isg-provider-lens-next-gen-adm-services-u-s-2022/) ernanntNeuigkeiten im Quartal- BQ Prime: Ängste vor Abschwächung: Ist es diesmal für IT-Unternehmen anders? | Ausblick 2023, mit Sandeep Kalra (https://www.youtube.com/watch?v=fi0f0KDPdfg)- Persistant schließt sich mit Microsoft zusammen, um sein Wachstum zu beschleunigen (https://www.persistent.com/media/press-releases/persistent-partners-with-microsoft-to-accelerate-its-growth/)- Software AG und Persistent kündigen Partnerschaft zur Bereitstellung innovativer Branchenlösungen für das vernetzte Unternehmen an (https://www.persistent.com/media/press-releases/software-ag-and-persistent-announce-partnership-to-deliver-innovative-industry-solutions-for-the-connected-enterprise/)- Persistent bringt innovative Cyber-Recovery-Lösung mit Google Cloud auf den Markt (https://www.persistent.com/media/press-releases/persistent-launches-innovative-cyber-recovery-solution-with-google-cloud/)- CDInsights: Sie haben die Migration in die Cloud abgeschlossen. Was jetzt? 4 wichtige kostensparende Maßnahmen, mit Nitha Puthran (https://www.clouddatainsights.com/youve-migrated-to-the-cloud-now-what-4-critical-cost-saving-practices/)- CNBC TV18: So wechseln traditionell nicht-technische Branchen zu software-orientierten Geschäftsmodellen, mit Vijay Iyer (https://www.cnbctv18.com/views/view--this-is-how-traditionally-non-tech-industries-are-transitioning-to-software-driven-business-models-15208051.htm)- Dice: Podcast „Tech Connects": Die Schlüssel zur digitalen Transformation, mit Dominique Bastos (https://www.dice.com/career-advice/tech-connects-podcast-the-keys-to-digital-transformation)Informationen zu PersistentMit mehr als 22.500 Mitarbeitern in 18 Ländern ist Persistent Systems (BSE & NSE: PERSISTENT) ein globales Dienstleistungs- und Lösungsunternehmen, das Digital Engineering und Unternehmensmodernisierung anbietet. Wir arbeiten mit den führenden Unternehmen der Branche zusammen, darunter 14 der 30 innovativsten Unternehmen, die von BCG identifiziert wurden, 80 % der größten Banken in den USA und Indien sowie zahlreiche Innovatoren in den Bereichen Gesundheitswesen und Software-Ökosysteme. Als Teilnehmer des Global Compact der Vereinten Nationen hat sich Persistent dazu verpflichtet, seine Strategien und Geschäftsabläufe an den universellen Grundsätzen zu Menschenrechten, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung auszurichten und Maßnahmen zu ergreifen, die gesellschaftliche Ziele fördern. Persistent wurde in die „Forbes Asia Best Under a Billion 2021"-Liste aufgenommen und steht damit für eine konstante Umsatz- und Gewinnentwicklung sowie für Wachstum.www.persistent.comZukunftsgerichtete Aussagen und WarnhinweiseFür Risiken und Unsicherheiten in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen besuchen Sie bitte persistent.com/FLCSMedienkontakt:Emma Handler Rhea MistryPersistent Systems (Global) Archetype+1 617 633 1635 +91 992 058 2926mailto:emma_handler@persistent.com mailto:rhea.mistry@archetype.co Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1022385/Persistent_Systems_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/persistent-gibt-ein-weiteres-quartal-kontinuierlichen-wachstums-mit-einem-umsatzanstieg-von-32-8--bekannt-301725571.htmlOriginal-Content von: Persistent Systems, übermittelt durch news aktuell