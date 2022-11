Persistent bringt innovative Cyber-Recovery-Lösung mit Google Cloud auf den Markt

Santa Clara, Kalifornien und Pune, Indien (ots/PRNewswire) -Beschleunigt die sichere Wiederherstellung nach Ransomware-AngriffenPersistent Systems (https://www.persistent.com/) (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT), ein globaler Anbieter von Digital Engineering, gab heute die Einführung einer bahnbrechenden Lösung bekannt, mit der sich Unternehmen schneller von Cyberangriffen erholen können. Zusammen mit Google Cloud bietet die Persistent Intelligent Cyber Recovery-Lösung (PiCR) (https://www.persistent.com/services/enterprise-it-security/persistent-intelligent-cyber-recovery/) einen umfassenden und skalierbaren Cyber Recovery-Ansatz, mit dem Unternehmen Datenverluste reduzieren und die negativen Auswirkungen längerer Ausfallzeiten auf den Ruf ihrer Marke minimieren können. Persistent Intelligent Cyber Recovery ist jetzt im Google (https://console.cloud.google.com/marketplace/product/persistent-mp-public/persistent-intelligent-cyber-recovery?pli=1&project=alien-segment-356113) Cloud (https://console.cloud.google.com/marketplace/product/persistent-mp-public/persistent-intelligent-cyber-recovery?pli=1&project=alien-segment-356113) Marketplace (https://console.cloud.google.com/marketplace/product/persistent-mp-public/persistent-intelligent-cyber-recovery?pli=1&project=alien-segment-356113) verfügbar.Hacker greifen immer häufiger und in größerem Umfang mit Ransomware an. Sie verwenden ständig weiterentwickelte und ausgefeiltere Techniken, die eine Erholung von den Angriffen erschweren. Diese Angriffe können zum Verlust sensibler Daten, zu Geschäftseinbußen und zur Schädigung des Markenrufs führen. Für Unternehmen ist es entscheidend, sich nicht nur auf den Schutz vor Cyberangriffen zu konzentrieren, sondern auch auf die Stärkung ihrer Wiederherstellungsprozesse.Herkömmliche Backup- und Disaster Recovery-Lösungen (DR) sind nicht für die Wiederherstellung nach Cyberangriffen ausgelegt. Persistent Intelligent Cyber Recovery enthält maßgeschneiderte Wiederherstellungspläne, Persistent IP zum Auffinden und Beseitigen von Malware und die optionalen Managed Services zur Verwaltung des Wiederherstellungsprozesses. Die Lösung von Persistent ist mit Google Cloud integriert, um eine sichere Wiederherstellungsumgebung und Google Cloud Backup sowie eine DR zum Schutz der Server-Images bereitzustellen.Persistent Intelligent Cyber Recovery bietet die folgenden Vorteile:- Weniger Datenverluste- Geringeres Risiko wiederholter Angriffe durch die Entfernung der Malware- Schnellere Wiederherstellung nach Ransomware und Zero-Day-Angriffen (Stunden/Tage anstelle von Wochen/Monaten)- Mögliche Kosteneinsparungen bei der Cyberversicherung- Skalierbare Lösung entsprechend den Herausforderungen der UnternehmensgrößeNitha Puthran, Senior Vice President – Cloud, Infrastruktur und Sicherheit von Persistent, erklärt hierzu:„Das digitale Umfeld von heute entwickelt sich ständig weiter und damit auch die damit verbundenen Risiken. Wir nutzen unsere enge Beziehung zu Google Cloud und unser Know-how in der Produktentwicklung, um eine branchenführende Lösung zu entwickeln, die es Unternehmen ermöglicht, sich schneller von Cyberangriffen zu erholen und die Auswirkungen auf ihr Geschäft zu reduzieren.Persistent Intelligent Cyber Recovery kombiniert eine strategische Planung und die Erstellung von Playbooks mit der Integration von Google Cloud-Diensten und mit unserer eigenen IP. Dies ermöglicht es, Anomalien zu erkennen, die auf Malware hindeuten, die Malware zu entfernen und mithilfe der Automatisierung Test- und Produktionsumgebungen entsprechend der Größe einzurichten. Zur Schaffung einer Lösung wie Persistent Intelligent Cyber Recovery sind entsprechende Dienstleistungen und die richtige Produktorientierung erforderlich. Persistent besitzt eine einzigartige Marktstellung, die beides bietet."Dai Vu, Managing Director, Marketplace und ISV GTM Programs von Google merkte Folgendes an:„ Da Cyber-Bedrohungen immer häufiger vorkommen, benötigen die Kunden Lösungen, mit denen sie Cyber-Angriffe umgehend bekämpfen und sich schnell von ihnen erholen können. Mit der Persistent Intelligent Cyber Recovery-Lösung (PiCR), die im Google Cloud Marketplace verfügbar ist, können Kunden PiCR schnell in ihrer Google Cloud-Umgebung bereitstellen und es zusammen mit den Google Cloud-Technologien und Funktionen nutzen, um Cyberangriffe schnell und sicher abzuwehren."emma_handler@persistent.com (mailto:emma_handler@persistent.com)rhea.mistry@archetype.coMedienkontakt:Emma HandlerPersistent Systems (Global)+1 617 633 1635emma_handler@persistent.com Rhea MistryArchetype+91 992 058 2926rhea.mistry@archetype.coLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1022385/Persistent_Systems_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/persistent-bringt-innovative-cyber-recovery-losung-mit-google-cloud-auf-den-markt-301664141.htmlOriginal-Content von: Persistent Systems, übermittelt durch news aktuell