Persimmon Aktie: Das macht richtig Spaß!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Persimmon. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 53,83 Punkte, was bedeutet, dass Persimmon weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 52,17 im neutralen Bereich, was zu einer entsprechenden "neutralen" Bewertung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat Persimmon im vergangenen Jahr eine Rendite von 5,85 Prozent erzielt, was 9,56 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt hingegen -7,01 Prozent, was Persimmon um 12,86 Prozent übertrifft. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "neutral" eingestuft.

Analysten haben die Aktie von Persimmon in den letzten zwölf Monaten mit 0 "Gut", 6 "Neutral" und 1 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "neutral" führt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 1228,67 GBP, was angesichts des aktuellen Schlusskurses von 1422 GBP eine erwartete Kursentwicklung von -13,6 Prozent ergibt. Insgesamt ergibt sich somit aus der Bewertung der Analysten eine "neutrale" Einschätzung für die Aktie von Persimmon.