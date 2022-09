Persimmon Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Weitere Suchergebnisse zu "Barclays Bank":

Der Persimmon-Kurs wird am 20.09.2022, 06:47 Uhr an der Heimatbörse London mit 1430 GBP festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Wohnungsbau".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Persimmon auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Persimmon investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 16,28 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Haushalts-Gebrauchsgüter einen geringeren Ertrag in Höhe von 7,63 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Persimmon derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 2165,85 GBP, womit der Kurs der Aktie (1430 GBP) um -33,98 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 1695,51 GBP. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -15,66 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Sell"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Sell".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Persimmon mit einer Rendite von -43,76 Prozent mehr als 48 Prozent darunter. Die "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 9,3 Prozent. Auch hier liegt Persimmon mit 53,06 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

