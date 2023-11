Persimmon Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Weitere Suchergebnisse zu "Persimmon":

Die Persimmon-Aktie wird laut langfristiger Meinung von Analysten voraussichtlich eine "Neutral"-Einschätzung erhalten. Aktuell liegen insgesamt 1 positive, 6 neutrale und 2 negative Bewertungen vor. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 1281,71 GBP, was einer potenziellen Performance von 1,8 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 1259 GBP liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Persimmon-Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12 auf. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 29,25 für Haushalts-Gebrauchsgüter liegt die Aktie damit um ca. 58 Prozent unter dem Durchschnitt. Aus fundamentaler Sicht wird Persimmon daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung bezüglich Aktien verstärken oder verändern. Für Persimmon wurde eine langfristig starke Diskussionsintensität gemessen, weshalb diesem Signal eine "Gut"-Bewertung zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Persimmon-Aktie liegt bei 41, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu zeigt der 25-Tage-RSI einen Wert von 20,93, was darauf hinweist, dass Persimmon auf dieser Basis überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine "Gut"-Einstufung für Persimmon.