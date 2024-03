Persimmon Aktie: Keine Panik!

Weitere Suchergebnisse zu "Persimmon":

Der Aktienkurs von Persimmon wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" positiv bewertet. Mit einer Rendite von 5,85 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 10 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche, die auf eine mittlere Rendite von -3,56 Prozent kommt, schneidet Persimmon mit 9,42 Prozent deutlich besser ab. Diese positive Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 5 Bewertungen für die Persimmon-Aktie abgegeben, wobei keine als "Schlecht" bewertet wurde und 5 als "Neutral". Das durchschnittliche Kursziel beträgt 1236,4 GBP, was einem Abwärtspotenzial von -3,86 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Bewertungen erhält Persimmon somit ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Persimmon-Aktie aktuell bei 1201,11 GBP liegt, was als positiv bewertet wird. Der Aktienkurs selbst liegt bei 1286 GBP, was einem Abstand von +7,07 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 1408,82 GBP, was einer Differenz von -8,72 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Befund auf Basis der technischen Analyse.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Persimmon ist positiv, wie in den Diskussionen in den sozialen Medien deutlich wurde. Mehrheitlich wurden positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung der Anleger-Stimmung führt.