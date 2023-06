Persimmon Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Weitere Suchergebnisse zu "Persimmon":

Der Kurs der Aktie Persimmon steht am 12.06.2023, 21:42 Uhr an der heimatlichen Börse London bei 1213 GBP. Der Titel wird der Branche "Wohnungsbau" zugerechnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Persimmon einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Persimmon jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Persimmon erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 9 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 2 "Buy"-, 5 "Hold"- und 2 "Sell"-Meinungen zusammen. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Persimmon aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Hold" (0 Buy, 2 Hold, 0 Sell). Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (1476,57 GBP für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 21,73 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 1213 GBP), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Persimmon erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

2. Dividende: Persimmon hat mit einer Dividendenrendite von 14,15 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (34.21%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche beträgt -20,06. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Persimmon-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

3. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Persimmon führt bei einem Niveau von 44,04 zur Einstufung "Hold". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 68,11 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Hold".