Persimmon Aktie: Aktuelle Entwicklungen und Prognose für den Kursverlauf

Weitere Suchergebnisse zu "Persimmon":

In den vergangenen drei Monaten hat keine einzige Bewertung von Analysten für die Persimmon-Aktie stattgefunden. Es gab weder positive noch negative Einschätzungen. In kürzlich veröffentlichten Berichten fällt jedoch das durchschnittliche Rating für das Wertpapier im letzten Monat positiv aus – es wurde als “Gut” bewertet, ohne signifikante Abweichungen in Richtung “Neutral” oder “Schlecht”. Die Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 0,00 ermittelt, was einem Abwärtsrisiko von 100,00 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs des Wertpapiers bei 14,20 GBX. Folglich empfehlen sie einen Verkauf mit einem Zielwert von 0,00 GBX.

Wie fair ist die fundamentale Bewertung von Persimmon?

Persimmon gilt im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Residential Construction) als unterbewertet, wie wir beurteilen....