Perrot Duval Aktie: Das macht sprachlos!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen über einen Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Bei einem RSI-Niveau von 100 wird die Perrot Duval als „Schlecht“ eingestuft. Der RSI25, berechnet über einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 94,59 und deutet ebenfalls auf eine „Schlecht“-Einschätzung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 11, was bedeutet, dass die Börse 11,4 Euro für jeden Euro Gewinn von Perrot Duval zahlt. Dies ist 64 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt im Bereich "Maschinen", der bei 31 liegt. Aufgrund des niedrigeren KGV wird der Titel als unterbewertet eingestuft und dementsprechend als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Perrot Duval derzeit eine Dividendenrendite von 2,58 % auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,03 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Perrot Duval. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie gibt Hinweise darauf, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Perrot Duval unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating für die Aktie führt.