Perrot Duval Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Die Aktie von Perrot Duval wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen, da das KGV mit 11,4 insgesamt 65 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Maschinen", der 32,57 beträgt. Aufgrund dieser Kennzahl erhält die Aktie in der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Perrot Duval in den sozialen Medien. Es wurde keine grundlegende Verschiebung zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen festgestellt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Perrot Duval wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, der das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf darstellt. Der aktuelle RSI-Wert von Perrot Duval beträgt 41,18, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält. Bezieht man die relative Bewegung auf 25 Tage (RSI25), ergibt sich ein Wert von 59, was darauf hinweist, dass der Titel als weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Auch hier lautet die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt sich für den RSI die Einstufung "Neutral".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Perrot Duval derzeit als "Schlecht" einzustufen ist. Der GD200 des Wertes verläuft bei 77,55 CHF, während der Kurs der Aktie bei 63 CHF um -18,76 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 67,87 CHF, was einer Abweichung von -7,18 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt resultiert daraus das Rating "Schlecht" für die technische Analyse.