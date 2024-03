Perrot Duval Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Der Aktienkurs von Perrot Duval hat in den letzten 12 Monaten im Vergleich zum Durchschnitt der "Industrie"-Branche eine Rendite von -36,28 Prozent erzielt, was mehr als 39 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Ebenso liegt die Rendite im Vergleich zur "Maschinen"-Branche mit 38,69 Prozent deutlich darunter, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 2,42 Prozent erzielt hat. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite verzeichnet Perrot Duval derzeit mit 3,39 Prozent einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 2,58 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Perrot Duval derzeit bei 70,65 CHF verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 59 CHF liegt, was einen Abstand von -16,49 Prozent bedeutet. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 56,95 CHF, was einer Differenz von +3,6 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Perrot Duval derzeit einen Wert von 11 auf. Das bedeutet, die Börse zahlt für jeden Euro Gewinn von Perrot Duval 11,4 Euro, was 83 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 66. Aufgrund dieser Unterbewertung wird der Titel daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.