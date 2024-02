Perrot Duval Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Die technische Analyse von Perrot Duval zeigt, dass sich die Aktie derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 74,16 CHF, während der letzte Schlusskurs bei 59 CHF liegt, was einer Abweichung von -20,44 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 61,36 CHF, was nahe dem letzten Schlusskurs von 59 CHF liegt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Perrot Duval-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment für Perrot Duval ist ebenfalls neutral, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab und der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um das Unternehmen beschäftigt war.

In Bezug auf die Dividende liegt Perrot Duval mit einer Dividendenrendite von 3,39 % nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,75 %. Daraus resultiert ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

In fundamentalen Aspekten betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Perrot Duval bei 11,4, was 67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aus diesem Grund wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für Perrot Duval basierend auf technischer Analyse, Anleger-Sentiment, Dividende und fundamentalen Kennzahlen.