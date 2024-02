Perrot Duval Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Die technische Analyse der Perrot Duval-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 74,28 CHF liegt. Der aktuelle Schlusskurs (59 CHF) weicht somit um -20,57 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (61,58 CHF), so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,19 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Perrot Duval-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend neutral gegenüber Perrot Duval eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Perrot Duval daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Perrot Duval-Aktie aktuell mit einem Wert von 25 als überverkauft gilt, was als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 51, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Insgesamt erhält die RSI somit die Einstufung "Gut".

Im Branchenvergleich Aktienkurs ergibt sich, dass die Perrot Duval-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -24,83 Prozent erzielt hat, was 25,7 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt -0,33 Prozent, und Perrot Duval liegt aktuell 24,5 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.