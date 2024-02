Perrot Duval Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Perrot Duval in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Die Einschätzung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die Kommentare und Befunde zu Perrot Duval in sozialen Medien untersucht und festgestellt, dass diese neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren vorwiegend neutral. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der kurzfristige RSI für die letzten 7 Tage liegt bei 100 Punkten, was bedeutet, dass die Perrot Duval-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Perrot Duval im letzten Jahr eine Rendite von -24,83 Prozent erzielt, was 25,55 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Im Bereich "Maschinen" liegt die Rendite bei -0,97 Prozent, wobei Perrot Duval aktuell 23,86 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.