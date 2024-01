Perrot Duval Aktie: Anleger aufgepasst!

Perrot Duval, ein Unternehmen aus der "Maschinen"-Branche, hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -8,54 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus dieser Branche im Durchschnitt um 4,34 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -12,88 Prozent im Branchenvergleich für Perrot Duval führt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 5,07 Prozent erzielte, liegt Perrot Duval mit einer Unterperformance von 13,61 Prozent deutlich darunter. Daher erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Perrot Duval-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI für die letzten 7 Tage beträgt 65 und für die letzten 25 Handelstage 67,31, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von Perrot Duval ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,4 auf, was 65 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Maschinen". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.

Was die Dividendenrendite betrifft, so liegt Perrot Duval mit einer aktuellen Rendite von 2,58 Prozent leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,02 Prozent. Die geringe Differenz von 0,44 Prozent führt zu einer "Neutral"-Einschätzung seitens der Redaktion.

Es ist zu beachten, dass die Dividendenrendite ein täglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.