Perrigo Aktie: Nächster Hammer kommt!

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Perrigo mit 31 bewertet. Das bedeutet, dass die Börse 31,34 Euro für jeden Euro Gewinn von Perrigo zahlt. Im Vergleich dazu werden in der Branche durchschnittlich 140 Euro für vergleichbare Werte gezahlt, was bedeutet, dass der Titel derzeit unterbewertet ist. Daher wird Perrigo auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung in den sozialen Medien gegenüber Perrigo war in den letzten Tagen insgesamt positiv. Insgesamt gab es neun positive und drei negative Tage, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Perrigo eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) von Perrigo liegt bei 25,66, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 58,95, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut" auf Basis des RSI.

Die technische Analyse der Perrigo-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 29,83 EUR lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 27,32 EUR, was einem Unterschied von -8,41 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt von 29,13 EUR liegen unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Insgesamt ergibt sich also aus den verschiedenen Bewertungskriterien eine gemischte Bewertung für die Perrigo-Aktie. Während das KGV und die Anlegerstimmung auf eine positive Entwicklung hindeuten, zeigen der RSI und die technische Analyse eher gemischte bis negative Signale. Anleger sollten daher diese verschiedenen Faktoren bei ihrer Investmententscheidung berücksichtigen.