Perrigo Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Die aktuelle Dividendenrendite für die Aktie von Perrigo liegt bei 3,5 %, was 0,16 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt für Arzneimittelunternehmen liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Perrigo-Aktie beträgt 11, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI-Wert für die letzten 25 Tage liegt bei 40,84, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Perrigo liegt bei 57 im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 97,36. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Bewertung aufweist.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Perrigo-Aktie ist größtenteils positiv, wie Analysen sozialer Plattformen zeigen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert, was zu einer positiven Einstufung der Stimmung als "Gut" führt. Daher kann Perrigo auch in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Gut" eingestuft werden.